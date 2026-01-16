La Spezia, 19enne accoltellato in classe

gioventù violenta

LA SPEZIA Alle ore 11.50 di oggi gli agenti della polizia di Stato della questura della Spezia sono intervenuti presso l’istituto scolastico cittadino “Einaudi-Chiodo” per una segnalazione di un accoltellamento. In particolare un giovane frequentatore dell’istituto, maggiorenne, dopo un diverbio forse per questioni sentimentali, ha colpito con un coltello un coetaneo attingendolo al costato sinistro e ferendolo gravemente. Il giovane aggressore è stato poi bloccato e tratto in arresto dal personale della polizia di Stato. Così la questura di La Spezia ricostruisce in una nota l’accoltellamento di questa mattina all’istituto Einaudi-Chiodo. “Il ferito – continua la questura – è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia e in seguito sottoposto ad intervento chirurgico per scongiurarne la morte. Dopo l’intervento il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nei locali dell’istituto scolastico è intervenuto il personale della polizia scientifica per i rilievi conseguenti al fatto. “Sono in corso indagini da parte della locale squadra mobile per chiarire la dinamica dell’evento. Di quanto occorso è stata data puntuale informazione al sostituto procuratore della Repubblica di turno presso la procura della Repubblica della Spezia”, conclude la questura.