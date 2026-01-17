Catanzaro a Venezia, esame di maturità in laguna – PROBABILI FORMAIZIONI

oggi in campo

CATANZARO Il Catanzaro torna in campo questo pomeriggio per una delle trasferte più impegnative della stagione. Alle ore 15, nella suggestiva cornice lagunare, i giallorossi affrontano il Venezia in una sfida che profuma di alta classifica e che può dire molto sulle reali ambizioni della squadra di Alberto Aquilani.

Di fronte ci sarà un avversario in grande salute: il Venezia occupa la seconda posizione con 38 punti ed è reduce da un rendimento casalingo che lo colloca ai vertici del calcio italiano per continuità e risultati. Il Catanzaro, quinto a quota 31, arriva invece dalla sconfitta di Frosinone, un passo falso che ha lasciato l’amaro in bocca ma anche la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

La partita rappresenta un vero banco di prova. In casa veneta la formazione di Stroppa ha costruito gran parte delle proprie fortune, tanto da scavalcare recentemente il Monza e inserirsi stabilmente nella corsa ai piani alti. Nonostante il divario in classifica e il fattore campo, in casa giallorossa c’è voglia di riscatto e di rimettere in moto quella brillantezza che aveva reso il Catanzaro una delle squadre più efficaci del campionato negli ultimi mesi.

A complicare i piani di Aquilani ci sono però alcune assenze pesanti. Il giudice sportivo ha fermato Petriccione e Frosinini, quest’ultimo espulso nell’ultima gara. In porta dovrebbe esserci Pigliacelli. Davanti a lui si va verso la conferma della difesa a tre, con Cassandro, Antonini e Brighenti. Sugli esterni spazio a Favasuli e, con ogni probabilità, a D’Alessandro. In mezzo al campo Buglio è il candidato principale a prendere il posto di Petriccione in cabina di regia, affiancato dall’intoccabile Pontisso. Buone notizie arrivano invece dall’infermeria: Di Francesco è tra i disponibili anche se non è ancora al top della condizione; Pompetti, dopo il lungo stop per infortunio, è stato convocato per la prima volta in questa stagione.

In avanti Aquilani sembra orientato a schierare Pittarello come riferimento centrale, supportato da Cisse e dal capitano Iemmello, chiamato ancora una volta a guidare l’attacco giallorosso in una gara di grande intensità.

Non mancherà il sostegno dei tifosi giallorosso, presente anche in laguna in massa nonostante qualche malumore legato al costo dei biglietti fissato dal club di casa (28.50 euro più 1.50 di prevendita), giudicato elevato da parte della tifoseria ospite. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Duncan, Doumbia, Sagrato; Yeboah, Casas. All.: Stroppa.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Buglio, D’Alessandro; Iemmello, Cisse; Pittarello. All.: Aquilani.

Foto Us Catanzaro

