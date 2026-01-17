Catanzaro, inaugurata la sede del circolo “Giuditta Levato” di Sinistra Italiana

nuova casa per “Si”

CATANZARO E’ stata inaugurata ieri a Catanzaro la sede del circolo “Giuditta Levato” di Sinistra Italiana. L’evento, che ha registrato una numerosa partecipazione, ha rappresentato la nascita di uno spazio fisico, ma anche il proseguimento di un percorso politico e collettivo che ha già trovato una prima importante affermazione nelle scorse elezioni regionali. “Si tratta – ha spiegato Fabiola Scozia, segretaria cittadina di Sinistra italiana – di una casa aperta a tutti, il nostro obiettivo è quello di riportare i valori della sinistra fuori dai palazzi e tra la gente, essere sempre pronti all’ascolto e alla cura del bene pubblico. Partire dal basso per costruire un futuro diverso, anzitutto per la città”. Il segretario regionale di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro, ha richiamato la necessità di rafforzare l’opposizione alla destra e ha rilanciato la mobilitazione del partito per la sanità. “Bisogna ritornare a fare politica con la P maiuscola, una nuova politica che – ha aggiunto Pignataro – possa avanzare proposte per la rinascita di una città complessa come Catanzaro, una città che ha bisogno di un buon quadro dirigente e di un dibattito politico di alto livello”. Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale d Catanzaro e candidato alle ultime Regionali con un’ottima affermazione personale, ha parlato del nuovo circolo come di “un luogo che deve rappresentare un punto di riferimento per la città, ricordiamo del resto il buon dato di Avs alle Regionali a Catanzaro, un dato che significa che c’è ampia parte della città che vuole essere rappresentata”. Franco Tallarico, dirigente regionale e coordinatore provinciale di Si, si è detto “convinto che il partito sarà protagonista nella politica cittadina affermando le nostre idee e le nostre proposte, perché purtroppo la politica cittadina a Catanzaro è un po’ ammalata di trasversalismo”. Nico Bavaro, componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.: “È un momento importante per Sinistra Italiana, ma anche una festa per la democrazia. C’è la volontà di essere un presidio di dialogo e discussione, un luogo che possa offrire occasioni di riscatto soprattutto ai giovani costretti ad andare via dal Sud a causa di stipendi inadeguati e di opportunità non all’altezza dei loro bisogni”. A portare i loro saluti, tra gli altri, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e la vicesindaco, Giusy Iemma. A dare ulteriore profondità e valore simbolico alla serata è stato anche il contributo musicale di Francesca Prestia, cantastorie calabrese, che ha proposto un’intensa esibizione dedicata proprio a Giuditta Levato. (c. a.)

