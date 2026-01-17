Il Thotel Lamezia e l’artista Mimmo Legato presentano il progetto “L’Arte di Accogliere”

la sinergia

LAMEZIA TERME Il Thotel Lamezia annuncia con orgoglio la collaborazione con l’artista pittore Prof. Mimmo Legato, dando vita al progetto culturale “L’Arte di Accogliere”, un’iniziativa che unisce ospitalità, arte contemporanea e valorizzazione delle emozioni. Il progetto nasce dalla volontà di trasformare l’esperienza del soggiorno in un percorso emozionale, dove l’arte diventa parte integrante dell’accoglienza. Le opere del Prof. Mimmo Legato, caratterizzate da una forte identità espressiva e da un linguaggio pittorico intenso, dialogano con gli spazi del Thotel, creando un ambiente in cui comfort e bellezza si fondono armoniosamente. “L’Arte di Accogliere” rappresenta una nuova visione dell’ospitalità: non solo un luogo dove soggiornare, ma uno spazio da vivere, capace di ispirare, emozionare e raccontare storie attraverso il colore e la materia. Le opere esposte accompagnano l’ospite in un viaggio sensoriale che valorizza la cultura artistica e rafforza il legame tra accoglienza e creatività. Il Prof. Mimmo Legato, artista e docente di riconosciuto valore, porta in questo progetto la sua esperienza e la sua sensibilità, contribuendo a rendere il Thotel un punto di riferimento per chi ricerca un’ospitalità attenta alla cultura e all’arte.