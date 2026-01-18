Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:11
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

allerta meteo

Allerta maltempo, domani scuole chiuse a Catanzaro

Ordinanza del sindaco in vista delle previsioni di un peggioramento della situazione

Pubblicato il: 18/01/2026 – 13:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Allerta maltempo, domani scuole chiuse a Catanzaro

CATANZARO Scuole chiuse domani a Catanzaro per l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla città e che ha indotto la Protezione civile a diramare il bollettino di allerta arancione. Lo si apprende da fonti del Comune, Il sindaco Nicola Fiorita ha predisposto l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre, in considerazione dell’avviso sul maltempo diramato dalla Protezione civile regionale con particolare riferimento alla fascia ionica, l’amministrazione comunale di Catanzaro in una nota “raccomanda la cittadinanza a mantenere la massima prudenza e a non transitare e sostare nelle zone in prossimità del mare e più esposte a rischio. L’amministrazione comunale è impegnata a monitorare l’evolversi delle previsioni meteo avverse nelle prossime ore, attuando le eventuali misure di prevenzione e sicurezza”. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
COMUNE CATANZARO
maltempo
maltempo catanzaro
Rilevanti
scuole chiuse
scuole chiuse catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x