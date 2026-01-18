Allerta maltempo, domani scuole chiuse a Catanzaro

allerta meteo

CATANZARO Scuole chiuse domani a Catanzaro per l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla città e che ha indotto la Protezione civile a diramare il bollettino di allerta arancione. Lo si apprende da fonti del Comune, Il sindaco Nicola Fiorita ha predisposto l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre, in considerazione dell’avviso sul maltempo diramato dalla Protezione civile regionale con particolare riferimento alla fascia ionica, l’amministrazione comunale di Catanzaro in una nota “raccomanda la cittadinanza a mantenere la massima prudenza e a non transitare e sostare nelle zone in prossimità del mare e più esposte a rischio. L’amministrazione comunale è impegnata a monitorare l’evolversi delle previsioni meteo avverse nelle prossime ore, attuando le eventuali misure di prevenzione e sicurezza”. (redazione@corrierecal.it)

