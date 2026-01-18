Si legge in: 1 minuto
“Buen Camino” maggior incasso di sempre in Italia
Record assoluto per Zalone, Con 68,8 milioni battuto il primato di Avatar
ROMA Record storico per Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl. Con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. (Ansa)
