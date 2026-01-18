Continuità assistenziale, Loizzo annuncia emendamento al Decreto Milleproroghe

sos sanità

ROMA La parlamentare della Lega Simona Loizzo ha annunciato la presentazione di un emendamento al Decreto Milleproroghe per mantenere in servizio anche nel 2026 i medici e gli operatori sanitari già in pensione. Lo riporta il “Messaggero” che ricorda come anche il governo, per come annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, ha preparato un emendamento in quella direzione concordato con il ministro Schillaci. Dal fronte parlamentare si muove dunque la Loizzo: “Presenteremo un emendamento in tal senso – ha detto Loizzo secondo quanto riporta il “Messaggero” – perché è una misura che riteniamo gusta e in linea con le richieste non solo dei nostri professionisti ma anche con quelle della Conferenza Stato Regione. Nell’articolo si croda inoltre anche la recente legge ponte approvata in Consiglio regionale della Calabria proprio in attesa dell’approvazione di questi emendamenti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato