la tragedia
Deragliano due treni in Spagna, cinque morti
Lo scontro avvenuto vicino Cordova. Numerosi feriti
Pubblicato il: 18/01/2026 – 22:07
Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all’altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l’agenzia Efe. Le autorità segnalano almeno cinque morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall’emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche numerosi feriti e varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in Andalusia.
