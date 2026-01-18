Deragliano due treni in Spagna, cinque morti

la tragedia

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all’altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l’agenzia Efe. Le autorità segnalano almeno cinque morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall’emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche numerosi feriti e varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in Andalusia.

