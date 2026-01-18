Si legge in: 1 minuto
In caserma il marito di Federica Torzullo
L’uomo è indagato per omicidio. Oggi nella sua azienda trovato un cadavere
Pubblicato il: 18/01/2026 – 15:22
ROMA Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell’azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. (Ansa)
