Ultimo aggiornamento alle 16:00
il mistero

In caserma il marito di Federica Torzullo

L’uomo è indagato per omicidio. Oggi nella sua azienda trovato un cadavere

Pubblicato il: 18/01/2026 – 15:22
ROMA Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell’azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. (Ansa)

