In caserma il marito di Federica Torzullo

il mistero

ROMA Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell’azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. (Ansa)

