Maltempo in peggioramento, allerta arancione sulla fascia jonica della Calabria

CATANZARO La protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo arancione, a partire dalle 12:30 di oggi e per tutta la giornata di domani, sulle aree Ioniche del Catanzarese e Crotonese, mentre altrove è stata emessa un’allerta gialla. Lo riferisce l’Ansa. Il bollettino diffuso – che conferma le previsioni delle scorse ore – segnala “precipitazioni da sparse a diffuse con con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati. Intensa attività elettrica. Venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a prevalente componente orientale. Mareggiate lungo le coste esposte”. In particolare, per la giornata di domani, si segnalano mareggiate “soprattutto sui settori ionici” dove sono previste onde alte “intorno a 3,2 metri”. (redazione@corrierecal.it)

