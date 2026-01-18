Skip to main content

Mercosur, Giansanti: «Il trattato così non va bene»

Il presidente di Confagricoltura a “Repubblica”: «Paesi sudamericani avvantaggiati»

Pubblicato il: 18/01/2026 – 7:43
ROMA “Torniamo in strada, l’Ue non rispetta le promesse”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in un’intervista a “Repubblica” sul Trattato Mercosur. “Nella grande manifestazione del 18 dicembre a Bruxelles avevamo messo sul tavolo – aggiunge Giansanti – tre temi: la riforma della Pac, il tema della reciprocità negli scambi commerciali (non solo per il Mercosur) e le semplificazioni. Nessuna d queste tre richieste è stata finora recepita”. Giansanti poi evidenzia, con rifermento al ruolo del governo: “Posto che non mi sento messo in secondo piano, capisco che questo accordo ha una valenza geopolitica importante, ma, a parte qualche eccezione come quella dei vini, dal punto di vista del comparto agricolo avvantaggia nettamente i paesi sudamericani”. L’ultima parola spetta all’Europarlamento: “Sappiamo – ha proseguito Giansanti – che ci sono dei distinguo nelle maggiori famiglie politiche europee, il Ppe e  S&D. Ci sono poi alcun partiti che s sono dichiarati contrari. Noi ci confronteremo in modo chiaro e trasparente con tutti sulla necessità di migliorare il trattato”.  (redazione@corrierecal.it)

