Comune di Cosenza, aspettando il rimpasto ecco la nuova squadra dei dirigenti – NOMI

la macchina burocratica

COSENZA I magnifici 15: sono i dirigenti di Palazzo dei Bruzi con cui dovranno confrontarsi gli assessori dopo la “rimodulazione” (copyright Franz Caruso) della giunta che avrà ricadute anche nelle stanze dei bottoni della macchina amministrativa. Saranno le figure tecniche con cui la squadra “politica” del sindaco dovrà interfacciarsi.

Si tratta, come da decreto sindacale n. 2/2026, di 8 uomini e 7 donne. Ecco l’elenco completo in ordine rigorosamente alfabetico: Francesco Azzato, Giuseppe Bruno, Maria Colucci, Marco De Rito, Matilde Fittante, Francesco Giovinazzo, Alessia Loise, Virginia Milano, Carmelo Misiti, Salvatore Modesto, Isa Napoli, Lorella Pezzi, Giovanni Ramundo, Antonella Rino e Gianpiero Scaramuzzo.

Anzitutto le due riconferme nelle strutture di staff a responsabilità dirigenziale: Virginia Milano (ad interim) per l’avvocatura comunale e Gianpiero Scaramuzzo nella polizia municipale.

A seguire, nel dettaglio, ecco le destinazioni nei due dipartimenti.

Dipartimento amministrativo

Nel 1° Dipartimento Amministrativo (direttore avvocato Matilde Fittante) Isa Napoli guiderà il Settore 1 (Personale – Efficienza Amministrativa – Università – Ricerca – Politiche di Trasparenza e Partecipazione), Giuseppe Bruno (ad interim) i Settori 2 (Servizi Demografici – Elettorale – Protocollo Generale – Archivio – Albo Pretorio on line – Notifiche – Urp) e 4 (Cultura – Teatro – Educazione – Istruzione – Spettacoli), la stessa Fittante il Settore 5 (Welfare – Formazione Lavoro – Pnrr), Maria Colucci il Settore 12 (Appalti, Forniture – Servizi – Opere pubbliche – Pnrr – Cimiteri – Datore di Lavoro), Marco De Rito il Settore 13 (Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio – Controllo di Gestione – Società Partecipate), Carmelo Misiti il Settore 14 (Tributi e Riscossione – Servizio Idrico Integrato) e Francesco Giovinazzo il Settore 15 (Attività Produttive – Eventi – Fiere e Mercati).

Dipartimento tecnico

Nel 2° Dipartimento (Tecnico), diretto dall’architetto Giuseppe Bruno, figurano invece Alessia Loise (Settore 3° “Patrimonio – Strutture Ricreative – Planetario”), Lorella Pezzi (Settore 6° “Manutenzione ordinaria reti, impianti ed edifici – Segnaletica – Parco Auto – Protezione Civile”), Salvatore Modesto (Settore 7° “Lavori pubblici – Manutenzione straordinaria – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Centro Storico – Programma CIS e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere Santa Lucia – Pnrr”), Giovanni Ramundo (Settore 8° “Ambiente – Transizione Ecologica – Tutela delle acque e depurazione – Agricoltura Urbana – Verde Pubblico – Cooperative – Decoro Urbano – Pnrr”) Francesco Azzato (ad interim) Settore 9° (Viabilità – Trasporti e Mobilità) e Settore 10° (Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – Attuazione Programmi ERP – Attuazione Programma Piano Periferie- Pnrr”), Antonella Rino (Settore 11° “Politiche della Salute – Sport come benessere e cura – Gestione Impianti/Strutture sportive – Politiche e rapporti con l’Associazionismo di Settore – Canili”).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato