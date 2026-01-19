Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le indicazioni stradali

Derby Cosenza-Crotone, le info per i tifosi pitagorici

Una volta raggiunta la città dei bruzi dalla statale 107, o sostenitori dovranno seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria “Cosenza Vaglio Lise”

Pubblicato il: 19/01/2026 – 10:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Derby Cosenza-Crotone, le info per i tifosi pitagorici

COSENZA In vista del derby di stasera, il Cosenza calcio informa che la tifoseria ospite del Crotone, una volta raggiunta Cosenza dalla statale 107, dovrà seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria “Cosenza Vaglio Lise”. In particolare, dopo il semaforo della stazione ferroviaria, i tifosi dovranno svoltare i propri mezzi a destra e raggiungere la rotonda indicata sulla foto in allegato.  Sarà presente personale delle Forze dell’Ordine che, oltre a dare indicazioni per raggiungere il posto di ritrovo, effettuerà servizio di accompagnamento verso il parcheggio riservato ai tifosi ospiti dello stadio “San Vito – Gigi Marulla”. Il ritrovo presso la rotonda di Vaglio Lise per la tifoseria ospite è fissato dalle ore 18:30

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
info derby per tifosi crotone
info tifosi crotone
sport
Categorie collegate
Crotone
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x