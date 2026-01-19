Derby Cosenza-Crotone, le info per i tifosi pitagorici

le indicazioni stradali

COSENZA In vista del derby di stasera, il Cosenza calcio informa che la tifoseria ospite del Crotone, una volta raggiunta Cosenza dalla statale 107, dovrà seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria “Cosenza Vaglio Lise”. In particolare, dopo il semaforo della stazione ferroviaria, i tifosi dovranno svoltare i propri mezzi a destra e raggiungere la rotonda indicata sulla foto in allegato. Sarà presente personale delle Forze dell’Ordine che, oltre a dare indicazioni per raggiungere il posto di ritrovo, effettuerà servizio di accompagnamento verso il parcheggio riservato ai tifosi ospiti dello stadio “San Vito – Gigi Marulla”. Il ritrovo presso la rotonda di Vaglio Lise per la tifoseria ospite è fissato dalle ore 18:30

