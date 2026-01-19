Skip to main content

la scomparsa

È morto lo stilista Valentino, l’imperatore della moda italiana

Si è spento a 93 anni

Pubblicato il: 19/01/2026 – 18:01
È morto oggi, all’età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. «Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari», annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. 

