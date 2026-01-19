Skip to main content

Femminicidio Torzullo, oggi l’interrogatorio di Carlomagno

Disposti accertamenti irripetibili sulla scatola nera dell’auto e sui telefoni

Pubblicato il: 19/01/2026 – 14:24
ROMA Oggi pomeriggio è previsto l’interrogatorio in carcere di Claudio Agostino Carlomagno, fermato ieri per il femminicidio della moglie di origini calabresi Federica Torzullo. Questa mattina i carabinieri sono tornati nell’abitazione della coppia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dove sarebbe stato messo a segno il delitto. La procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto accertamenti irripetibili sulla scatola nera dell’auto e sui telefoni. Proseguono intanto le indagini per verificare l’eventuale presenza di complici che potrebbero aver aiutato Carlomagno a disfarsi del cadavere della moglie. 

claudio carlomagno
federica torzullo
omicidio anguillara
omicidio torzullo
