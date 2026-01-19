Primi danni del maltempo in Calabria: cede una strada nel Catanzarese, isolate 7 famiglie – VIDEO

attivati i soccorsi

CATANZARO Inizia a provocare danni il forte maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla Calabria. I Vigili del Fuoco sono impegnati in attività di soccorso tecnico urgente connesse a criticità generate da forte vento e precipitazioni intense. Al momento, è ancora calma la situazione nel Crotonese dove c’è un intervento in corso, 4 sono stati espletati e 5 sono in coda. Anche nel Reggino un solo intervento in corsa, 4 già espletati e 2 in coda. Situazione più critica nel Catanzarese dove i Vigili del Fuoco stanno attualmente lavorando su 7 interventi, mentre 17 sono già stati effettuati e 16 sono in cosa.

Gli interventi nel Catanzarese

Nel comune di Simeri Crichi, località Roccani, è stato disposto lo sgombero cautelativo di un fabbricato a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno determinato una situazione di potenziale pericolo di crollo della copertura. A titolo precauzionale sono state evacuate 2 persone. Nel comune di Catanzaro, in via Giuseppe Maria Muscari – località Piterà, si è verificata una frana che ha interessato parte della sede stradale in prossimità di un attraversamento su torrente, determinando l’isolamento di sette nuclei familiari. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nella valutazione delle condizioni di sicurezza e nella possibile adozione di ulteriori provvedimenti di sgombero, anche in relazione all’allerta meteo prevista per le prossime ore. Al fine di garantire la continuità del dispositivo di soccorso, il Comando di Catanzaro ha provveduto alla rimodulazione del dispositivo ordinario, con il richiamo in servizio di personale di turno libero, per il potenziamento delle squadre operative sul territorio. L’attività di soccorso prosegue senza soluzione di continuità; tutte le squadre dei Vigili del Fuoco restano operative per fronteggiare l’attuale fase di criticità e per il ripristino delle condizioni di piena sicurezza.

