Ultimo aggiornamento alle 19:43
l’annuncio

Tensioni Lega, Salvini incontrerà Vannacci

Il leader del Carroccio lo ha detto in una intervista al Tg3

Pubblicato il: 19/01/2026 – 19:43
ROMA «Sono anni che pronosticano sventure per il nostro partito, ma ci siamo». Matteo Salvini incontrerà Roberto Vannacci nei prossimi giorni, il leader della Lega lo ha detto in una intervista al Tg3, rispondendo ad una domanda sui dissidi con l’ex generale e attuale vice-segretario del partito. «Lo incontrerò nei prossimi giorni».

