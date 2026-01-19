Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’annuncio
Tensioni Lega, Salvini incontrerà Vannacci
Il leader del Carroccio lo ha detto in una intervista al Tg3
Pubblicato il: 19/01/2026 – 19:43
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA «Sono anni che pronosticano sventure per il nostro partito, ma ci siamo». Matteo Salvini incontrerà Roberto Vannacci nei prossimi giorni, il leader della Lega lo ha detto in una intervista al Tg3, rispondendo ad una domanda sui dissidi con l’ex generale e attuale vice-segretario del partito. «Lo incontrerò nei prossimi giorni».
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali