Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il punto della situazione

Emergenza maltempo, la Protezione civile regionale: «Attenzione sempre massima» – VIDEO

Occhiuto dalla sala operativa: priorità alle persone. Il dg Costarella: pronti a supportare le amministrazioni locali

Pubblicato il: 20/01/2026 – 20:26
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Emergenza maltempo, la Protezione civile regionale: «Attenzione sempre massima» – VIDEO

CATANZARO «In questo momento la cosa più importante sono le persone». Lo scrive sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con rifermento all’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore gran parte del territorio calabrese. Occhiuto ha anche postato un video nel quale lo si nota monitorare la situazione nella sala operativa della Protezione civile regionale. Nel video inoltre viene inquadrato il dg del Dipartimento regionale della Protezione civile, Domenico Costarella, che fa il punto (per gran parte della Calabria è allerta rossa fino a domani). «La Protezione civile regionale – dice Costarella – sta monitorando la situazione sui territori, in particolare sul Basso Ionio Reggino, dove le mareggiate stanno impattando sulla costa, provocando anche dei danni alle infrastrutture e ai lungomari. Siamo in contatto con il territorio anche per possibili evacuazioni della popolazione sempre in funzione della prevenzione e siamo pronti per supportare le amministrazioni locali nell’assistenza della popolazione. Continuiamo a mantenere l’attenzione alta e la prudenza in queste ore».  (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
allerta
ALLERTA METEO
attenzione
costarella
In evidenza
maltempo
mareggiate
OCCHIUTO
protezione civile
reggino
Regione Calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x