Emergenza maltempo, la Protezione civile regionale: «Attenzione sempre massima» – VIDEO

il punto della situazione

CATANZARO «In questo momento la cosa più importante sono le persone». Lo scrive sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con rifermento all’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore gran parte del territorio calabrese. Occhiuto ha anche postato un video nel quale lo si nota monitorare la situazione nella sala operativa della Protezione civile regionale. Nel video inoltre viene inquadrato il dg del Dipartimento regionale della Protezione civile, Domenico Costarella, che fa il punto (per gran parte della Calabria è allerta rossa fino a domani). «La Protezione civile regionale – dice Costarella – sta monitorando la situazione sui territori, in particolare sul Basso Ionio Reggino, dove le mareggiate stanno impattando sulla costa, provocando anche dei danni alle infrastrutture e ai lungomari. Siamo in contatto con il territorio anche per possibili evacuazioni della popolazione sempre in funzione della prevenzione e siamo pronti per supportare le amministrazioni locali nell’assistenza della popolazione. Continuiamo a mantenere l’attenzione alta e la prudenza in queste ore». (c. a.)

