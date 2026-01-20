Si legge in: 1 minuto
colpita la troupe
Furti d’auto a Reggio Calabria, tra le vittime anche “Le Iene”
Il furto del mezzo della troupe del programma Mediaset risale al 25 aprile scorso
Pubblicato il: 20/01/2026 – 11:41
REGGIO CALABRIA C’è anche una troupe de “Le Iene” fra le vittime dei furti d’auto compiuti da un’organizzazione sgominata stamane dai Carabinieri a Reggio Calabria. Il fatto risale al 25 aprile dello scorso anno. La troupe del programma di Mediaset era impegnata in un servizio sulla situazione del popoloso quartiere reggino, quando il mezzo fu rubato. I militari dell’arma hanno arrestato stamane 17 persone, indagate a vario titolo, di cui sette finite in carcere e 10 ai domiciliari.
