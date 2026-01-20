Furti d’auto a Reggio Calabria, tra le vittime anche “Le Iene”

colpita la troupe

REGGIO CALABRIA C’è anche una troupe de “Le Iene” fra le vittime dei furti d’auto compiuti da un’organizzazione sgominata stamane dai Carabinieri a Reggio Calabria. Il fatto risale al 25 aprile dello scorso anno. La troupe del programma di Mediaset era impegnata in un servizio sulla situazione del popoloso quartiere reggino, quando il mezzo fu rubato. I militari dell’arma hanno arrestato stamane 17 persone, indagate a vario titolo, di cui sette finite in carcere e 10 ai domiciliari.

