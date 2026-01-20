Peggiora il maltempo in Calabria, nuova allerta rossa fino a mezzanotte

ciclone harry

Peggiora ulteriormente la situazione metereologica in Calabria. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso in cui aumenta il grado di criticità per la giornata di oggi (fino a mezzanotte) anche per la zona del Vibonese e del Tirreno Catanzarese, che passano ad allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi insieme a Reggio Calabria e alla fascia Jonica. Allerta arancione per zone joniche settentrionali, mentre resta gialla per le zone tirrenico settentrionali. La Protezione Civile prevede «il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento ai settori ionici e meridionali delle regioni, con quantitativi cumulati molto elevati. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Si prevedono venti di burrasca dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Forti mareggiate sulle coste esposte». Massima attenzione anche per la giornata di domani: la Protezione Civile ha emanato allerta rossa per il Reggino tirrenico e jonico e la fascia jonica catanzarese, mentre torna ad essere arancione per la zona del Vibonese e del Catanzarese tirrenico.

Allerta rossa, scuole chiuse anche domani a Reggio Calabria

In virtù dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile regionale anche per la giornata di domani (mercoledì 21 gennaio 2026) fino alle ore 24 per possibili precipitazioni intense, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C.) e l’adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e alla gestione di eventuali situazioni di emergenza. In particolare, con Ordinanza sindacale in via di pubblicazione è stata disposta la chiusura – per l’intera giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 – delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche, nonché dei Servizi educativi per la prima infanzia – inclusi i nidi d’infanzia – presenti sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a prestare la massima attenzione e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali di comunicazione del Comune e della Protezione Civile, attenendosi alle norme comportamentali previste in caso di eventi meteorologici avversi. Si raccomanda, in particolare, di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; di evitare i sottopassi; di abbandonare i piani seminterrati o interrati qualora ubicati in zone depresse o in prossimità di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche, privilegiando il raggiungimento dei piani superiori; di evitare l’accesso alle aree verdi e di non sostare in prossimità di versanti acclivi, potenzialmente soggetti a colate rapide di fango o a crolli di blocchi rocciosi. Sono state prorogate per 24 ore anche le disposizioni riguardanti: la chiusura di tutti i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali alberati; il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici caratterizzati dalla presenza di alberature; l’obbligo di mettere in sicurezza oggetti e strutture collocati in zone esposte che, cadendo, potrebbero arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni esterni. Il Comune, attraverso il Servizio di Protezione civile comunale e la Polizia locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione; per ogni necessità restano attivi, 24 ore su 24, il numero unico di emergenza 112 e la sala operativa della Polizia locale al numero 0965 53004. L’Amministrazione comunale confida nella consueta collaborazione della cittadinanza.

I provvedimenti presi a Crotone

A seguito dell’allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 21 gennaio 2026 a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presieduto dal sindaco Voce, sono stati adottate una serie di misure preventive finalizzate a ridurre le persone all’esposizione di potenziali pericoli

E’ stato stabilito quanto segue: per tutte le giornate del 20/01/2026 e del 21/01/2026, per l’intero territorio cittadino, per i motivi di sicurezza e le ragioni di pubblica incolumità di cui in premessa:

• la sospensione, per le sole attività didattiche, di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per domani 21 gennaio 2026, (già oggetto della precedenti Ordinanza sindacale n. 31 del 18.01.2026)

• la chiusura al pubblico della villa comunale, dei parchi cittadini e dei cimiteri comunali (siti in viale A. Gramsci e viale Calabria fraz. Papanice) (già oggetto della precedente Ordinanza sindacale n. 31 del 18.01.2026)

• la chiusura di tutti gli impianti sportivi di proprietà dell’Ente comunale;

• la chiusura del guado di via Volturno presente sul torrente Cacchiavia;

• la chiusura al traffico pedonale e veicolare del tratto di via Regina Margherita (interessato dalla presenza di una rilevante alberatura) nei tratti e secondo le disposizioni impartite con Ordinanza dirigenziale n. 32 del 19.01.2026 (il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare e pedonale le seguenti aree: viale Regina Margherita, dall’incrocio con largo Gaele Covelli fino all’incrocio con via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa); via Francesco Le Rose, dall’incrocio con viale Regina Margherita fino a via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa); il senso unico di marcia, con direzione largo Gaele Covelli, su viale Regina Margherita nel tratto compreso tra l’incrocio con via Discesa Fosso e largo Gaele Covelli;

• l‘interdizione dell’accesso alla passerella pedonale presente su via Cristoforo Colombo ed a tutte le barriere frangiflutto presenti sul litorale;

E’ stato disposto, inoltre, con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza, ai residenti e dimoranti nelle zone ubicate a nord dell’abitato di Crotone (loc.tà “Margherita” e “Gabella”) poste a ridosso della linea di costa di evacuare i piani interrati, seminterrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario per pernottarvi, oppure individuando autonomamente alternative praticabili (ad es. ospitalità presso conoscenti/parenti per pernottare in luogo sicuro). Per segnalare eventuali emergenze si può telefonare al numero 0962 – 921700.

