Pentagono in lockdown per incidente «con materiali pericolosi»

paura negli usa

Il Pentagono è in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati. Lo riporta Cnn, sottolineando che i primi soccorritori stanno entrando nell’edificio con le maschere a gas e tute di protezione. Diversi piani e corridoi all’interno del Pentagono sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un «incidente legato a materiali pericolosi», secondo quanto riferito alla Cnn da tre fonti informate e dai vigili del fuoco locali. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato i sistemi di sicurezza della struttura «hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità».

«Un falso allarme»

Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme. Lo riferiscono fonti informate allla Cnn. Le operazioni di controllo dureranno comunque per un paio d’oro.

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