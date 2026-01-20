Si legge in: 1 minuto
Tragedia a Vibo, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel
La piccola ha ingerito l’alimento che è andato ad ostruire le vie respiratorie. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora
VIBO VALENTIA Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un würstel. L’episodio è successo nella tarda mattinata di oggi. La piccola ha ingerito l’alimento è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora ma purtroppo senza successo. Sull’accaduto è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine. (Ansa)
