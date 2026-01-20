Welfare, rinviato a giovedì il primo degli incontri alla Regione con i Comuni d’ambito

dalla cittadella

CATANZARO Rinviato, causa maltempo, a giovedì, 22 gennaio, alle ore 10,30, il primo dei cicli d’incontri, presieduti dall’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, che si svolgeranno alla Cittadella regionale e coinvolgeranno, secondo un calendario articolato, tutti gli Ambiti territoriali sociali della Calabria. Nella sala verde sono convocati gli Ambiti territoriali sociali della provincia di Cosenza, con i Comuni capofila di Cosenza, Acri, Amantea, Cariati, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Montalto Uffugo, Paola, Praia a Mare, Rende, Rogliano, San Marco Argentano, Trebisacce e San Giovanni in Fiore. Alle ore 15.00, poi, sempre nella Sala Verde, l’incontro è dedicato agli ATS della provincia di Reggio Calabria, con i Comuni capofila di Reggio Calabria, Caulonia, Locri, Melito Porto Salvo, Polistena, Rosarno, Taurianova e Villa San Giovanni. Rimane confermato l’appuntamento di venerdì 23 gennaio, previsto alle ore 10.30 nella sala oro. Sarà la volta dei Comuni d’Ambito delle province di Crotone e Vibo Valentia (Crotone, Vibo Valentia, Cirò Marina, Mesoraca, Serra San Bruno e Spilinga) mentre alle 14.30, nella Sala Verde, si chiuderà con quelli della provincia della città capoluogo (Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli). In questo quadro, l’assessore Straface, ha chiesto espressamente ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali di estendere l’invito alla partecipazione agli incontri a tutti i Comuni afferenti ai rispettivi Ambiti, al fine di garantire un coinvolgimento pieno e rappresentativo dell’intero sistema territoriale. Il percorso di confronto è finalizzato all’analisi della situazione attuale del sistema regionale dei servizi sociali, con particolare riferimento alla gestione associata degli interventi, alla qualità della programmazione, al monitoraggio delle azioni e alla rendicontazione delle risorse destinate alle politiche sociali.

