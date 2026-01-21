Skip to main content

Detenzione di armi e droga, un arresto a Paola

La presenza di alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine a Fuscaldo, ha indotto a ritenere che la zona fosse interessata da attività di spaccio

Pubblicato il: 21/01/2026 – 12:22
COSENZA Nella mattinata di ieri 20 gennaio, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, unitamente agli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Paola, hanno tratto in arresto un uomo, per detenzione illegale di arma clandestina, oltre al possesso di 2 cartucce di fucile da caccia calibro 20, nonché di 30 grammi di marjuana. Di fatti, la presenza di alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine in una specifica area del centro abitato di Fuscaldo, ha indotto gli investigatori a ritenere che la zona, in quel momento, potesse essere interessata da attività di spaccio, anche a vantaggio di giovani.
Gli approfondimenti svolti permettevano di confermare le ipotesi e di sequestrare oltre al quantitativo di droga indicato, parte del quale già suddiviso in dosi, un arma clandestina. L’uomo veniva così arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. (redazione@corrierecal.it)

