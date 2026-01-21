Emergenza maltempo, l’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro: «Grande lavoro su prevenzione e soccorsi»

Il bilancio

Dopo la violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Calabria, con effetti particolarmente pesanti lungo la fascia ionica, l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ha fatto il punto sulla situazione. Il bilancio è grave: danni diffusi a esercizi commerciali, infrastrutture stradali e servizi essenziali hanno messo in ginocchio intere comunità, lasciando dietro di sé sconforto e profonda preoccupazione. «I segni dell’emergenza sono evidenti e sotto gli occhi di tutti – ha sottolineato Montuoro – ma è doveroso evidenziare che, grazie al sistema di allertamento, all’informazione tempestiva e al coordinamento degli interventi di soccorso da parte della Protezione civile regionale, con il supporto determinante dei volontari, è stato possibile evitare conseguenze più gravi per le persone». Le operazioni hanno consentito di mettere in sicurezza le famiglie residenti nelle aree maggiormente esposte al rischio. Superata la fase più acuta dell’emergenza, la Regione ha avviato le attività di ricognizione dei danni e si prepara ad affrontare il passaggio successivo. «Siamo al fianco di tutti i territori colpiti – ha aggiunto l’assessore – e attiveremo le procedure previste dalla legge per la richiesta dello stato di calamità naturale, al fine di garantire strumenti di sostegno e indennizzi e aiutare le comunità a ripartire». Sul piano istituzionale, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha già annunciato la richiesta dello stato di emergenza nazionale. Segnali di attenzione sono arrivati anche dal governo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza ai territori colpiti, anticipando una visita nei prossimi giorni del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e del capo del Dipartimento Fabio Ciciliano.

«È essenziale – ha concluso Montuoro – che la Regione e le amministrazioni locali non vengano lasciate sole, ma messe subito nelle condizioni di intervenire con rapidità per rimettere in moto i territori e offrire risposte concrete ai cittadini».