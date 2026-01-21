Il Vibonese colpito dal ciclone: alberi per strada, il vento scoperchia un tetto in centro – FOTO E VIDEO

il bilancio del maltempo

VIBO VALENTIA La furia del ciclone Harry si è abbattuta anche nel Vibonese con forti raffiche di vento e intense precipitazioni. Colpita soprattutto la zona delle Serre tra la provincia di Vibo e quella di Catanzaro, con Fabrizia e Mongiana che hanno superato i 300 mm registrati da Arpacal in soli 4 giorni. L’entroterra è stato colpito da forti raffiche di vento che hanno causato qualche caduta di rami e arbusti per strada, ma senza particolari danni rispetto alla fascia ionica del Catanzarese. Il litorale è stato colpito da mareggiate: onde alte da Tropea a Pizzo, passando per Vibo Marina.

I danni nel capoluogo

Nel centro di Vibo un tetto è stato scoperchiato dal vento in via Terravecchia cadendo sulle auto. Anche due alberi sono caduti danneggiando i veicoli nei prezzi di Piazza d’Armi. Nel quartiere di Moderata Durant il vento ha sradicato alcuni alberi piantati lungo la strada che dal Teatro conduce al Parco urbano. Situazione più tranquilla a Vibo Marina, anche se le forti mareggiate hanno lasciato strascichi contribuendo all’erosione delle spiagge. Sempre nella frazione marina è caduto un palo della luce lungo la strada.

Strade interrotte e blackout

Danni soprattutto nelle zone più interne: a Serra San Bruno due strade, in località Scorciatina e località San Rocco, sono state interdette in seguito alla caduta di alberi d’alto fusto sulla carreggiata, per fortuna senza il coinvolgimento di persone o veicoli. Segnalati invece blackout in altre zone del Vibonese, in particolare a Sorianello, Francavilla Angitola, Gerocarne, Polia, Filadelfia e Nardodipace, con diverse famiglie ormai senza corrente da ore con gli interventi dei tecnici resi difficili a causa delle avverse condizioni metereologiche. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato