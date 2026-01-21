In 4 giorni più pioggia che in metà anno: in Calabria un maltempo «senza precedenti»

i dati arpacal

È una tempesta senza precedenti quella che sta colpendo la Calabria. Lo certifica l’Arpacal: da domenica il territorio è colpito «da un evento pluviometrico di eccezionale estensione e persistenza, che per caratteristiche e valori registrati può essere definito un evento pluviometrico di scala secolare». In alcune stazioni pluviometriche, in circa quattro giorni è caduta una quantità di pioggia prossima alla metà della precipitazione media annua: un dato che conferma il carattere straordinario dell’evento in corso.

Le mappe delle piogge cumulate, allegate al presente comunicato, mostrano chiaramente l’ampia estensione dell’evento su gran parte della Calabria, con valori estremamente elevati sia lungo i settori ionici sia nelle aree interne e montane.

I dati dalle stazioni

L’Arpacal registra oltre 569 mm alla stazione di San Sostene – Alaco, 524 mm a Stilo, 425 mm a Fabrizia – Cassari, 404 mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 381 mm a Chiaravalle Centrale, 363 mm a Roccaforte del Greco, 321 mm a Mongiana, 314 mm a Fabrizia e 300 mm a Petronà. I valori cumulati dell’ordine di 500–570 mm corrispondono a oltre 500 litri di acqua per metro quadrato, concentrati in pochi giorni, un dato che rende evidente la straordinarietà e la severità dell’evento. Tali valori risultano ampiamente superiori alle medie climatologiche di riferimento e confermano il carattere straordinario e anomalo dell’evento.

Le condizioni meteorologiche fortemente avverse hanno causato violente mareggiate lungo i litorali regionali, venti di burrasca e burrasca forte, con raffiche di intensità estrema e abbondanti nevicate sui principali rilievi montuosi, in particolare Sila, Aspromonte e Serre, con accumuli significativi alle quote medio-alte.

