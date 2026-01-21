Maltempo in Calabria, Cannizzaro: «Vicini ai sindaci e ai cittadini. Dal Governo aiuti concreti e risorse Ue»

l’intervento

ROMA «Vicini alla popolazione, ai sindaci, agli amministratori». Così il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro alla Camera, nel corso di un intervento in cui ha espresso solidarietà e vicinanza alle zone colpite dal ciclone Harry. In Calabria è partita nelle scorse ore la conta dei danni. Una questione, ha detto Cannizzaro di cui «il Parlamento nelle prossime ore si dovrà occupare, ritagliandosi un ruolo centrale e aiutando il Governo a individuare le misure economiche e organizzative». Rivolgendosi direttamente ai sindaci Cannizzaro ha detto: «Non siete soli e non sarete soli nelle settimane successive, quando insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al quale va il ringraziamento per il lavoro tempestivo attraverso la Protezione civile della Calabria guidata dal giovanissimo direttore generale Domenico Costarella, andremo a individuare quelle che sono le soluzioni». Infine, Cannizzaro ha ringraziato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani: «Abbiamo appena letto che ha già attivato tutte le possibili soluzioni che il Governo in fase emergenziale può fare, ma soprattutto ha già annunciato che proporrà all’Europa di attingere al Fondo di solidarietà europeo, misura attraverso la quale le regioni del Sud, in modo particolare la Calabria, potranno avere immediatamente soluzioni concrete». (redazione@corrierecal.it)

