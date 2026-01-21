Shaboo e cocaina, blitz dei Carabinieri nel Cosentino: arrestato un ventenne

I controlli

I Carabinieri della Stazione di Lattarico hanno fermato a Montalto Uffugo un giovane di 20 anni, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato al termine di una prolungata attività di monitoraggio, fatta di appostamenti e controlli discreti, avviata da tempo nei suoi confronti. Le perquisizioni eseguite tra le abitazioni di Montalto Uffugo e Lattarico hanno portato al sequestro di circa mezzo chilo di droga – cocaina e marijuana – oltre a bilancini di precisione e materiale riconducibile all’attività di spaccio. Nel corso del blitz sarebbero state trovate anche dosi di Shaboo ma è tutt’ora in corso l’esame scientifico.

L’operazione, condotta con il supporto delle unità cinofile dei Carabinieri di Vibo Valentia, si inserisce in un filone investigativo ancora in corso, volto a ricostruire i canali di rifornimento della Shaboo e a verificare possibili legami con altre piazze di spaccio. Per il 20enne – assistito dall’avvocato Amabile Cuscino – il pm aveva chiesto la detenzione in carcere. All’esito dell’interrogatorio di convalida sono stati disposti i domiciliari.

