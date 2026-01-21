«Stop allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali: occorre un cambio di rotta»

l’emergenza

LAMEZIA TERME «Avs Calabria esprime solidarietà e vicinanza a tutte le cittadine, a tutti i cittadini e agli operatori economici che sono stati colpiti dalla violenza dei fenomeni climatici che si sono manifestati con mareggiate e forti venti sulle coste della nostra regione, provocando danni a fabbricati ed infrastrutture stradali. Chiediamo che si attivi un rapporto sinergico tra la Protezione Civile regionale con quella nazionale, affinché si possano identificare i danni economici e gli interventi di natura straordinaria al fine di sostenere i cittadini e le attività che sono state messe in ginocchio». Lo si legge in una nota del Coordinamento regionale di Avs. Secondo Avs «le criticità registrate in Calabria, così come nelle altre regioni colpite dal ciclone Harry, confermano una verità ormai innegabile: non siamo più di fronte a eventi eccezionali, ma a manifestazioni sempre più frequenti e violente di una crisi climatica e ambientale sistemica. Non è più tempo della procrastinazione, delle mezze misure, del mitigare, degli espedienti inutili. Occorre accelerare con scelte politiche coraggiose e strutturali: è necessario un deciso cambio di rotta ad un modello di sviluppo fondato sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e sulla logica del profitto. Una vera transizione ecologica che comprenda anche investimenti nella messa in sicurezza del territorio, nella tutela delle coste, nella manutenzione delle infrastrutture pubbliche, nella pianificazione urbanistica sostenibile, nel rafforzamento dei servizi pubblici e nella riconversione ecologica dell’economia. I segni premonitori di una crisi epocale, ci ricordano che c’è poco tempo e che il futuro delle generazioni che verranno è già stato segnato. Ignorare le lezioni del passato significherebbe aggravare ulteriormente una crisi di cui stiamo già pagando il prezzo».

