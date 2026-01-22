Skip to main content

A Milano incontro tra Occhiuto e Marina Berlusconi

Il confronto è durato un’ora e mezza

Pubblicato il: 22/01/2026 – 16:03
Un’ora e mezza di confronto tra il governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, e Marina Berlusconi. L’incontro si è svolto nella residenza milanese della presidente Finivest e del Gruppo Mondadori. «Come al solito è stato un incontro interessante e costruttivo – ha dichiarato all’Ansa Occhiuto al termine dell’incontro -. Abbiamo parlato di tante cose». Solo ieri il governatore ha partecipato a Milano alla presentazione del libro di Claudio Cerasa a Milano e, parlando con i giornalisti a margine dell’evento, ha chiarito di non volere dividere Forza Italia ma di voler lavorare con Antonio Tajani «per portarla al 20%». Il vicesegretario del partito ha però rimarcato che Forza Italia deve essere più “innovativa” e che il centrodestra va rafforzato proprio dal partito fondato da Silvio Berlusconi. 

