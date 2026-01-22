Amministrative 2027 Cosenza, Sergio Mazzuca: «Prematuro e fuori luogo parlare di candidature»

la dichiarazione

COSENZA “Mi sembra prematuro e fuori luogo parlare di candidature. Oggi Cosenza ha un Sindaco in carica, l’avvocato Franz Caruso, al quale va il rispetto dovuto all’istituzione che rappresenta. In questi giorni si rincorrono voci su una mia presunta candidatura a Sindaco della città di Cosenza.

Ritengo doveroso fare chiarezza”. In una nota pubblicata sui social, Sergio Mazzuca commenta i rumors degli ultimi giorni. “Sono popiliano, e non l’ho mai nascosto né rinnegato. Le mie radici sono qui, nella storia, nei valori e nelle persone che mi hanno cresciuto. È qui che ho imparato il significato del lavoro, del sacrificio e del rispetto. È qui che ho costruito la mia famiglia e che continuo a sentirmi profondamente a casa” scrive su fb.

“Prima ancora di essere un imprenditore, sono un cittadino innamorato della propria terra, un padre che desidera un futuro migliore per i propri figli e per questa città. L’amore per Cosenza non si misura con le parole o con le ambizioni personali, ma con la coerenza dei comportamenti e con il legame autentico che non viene mai meno, anche lontano dai riflettori. Se oggi sono un imprenditore stimato, lo devo esclusivamente ai miei sacrifici, alla passione e alla determinazione con cui ho costruito il mio percorso umano e professionale, senza scorciatoie. Il successo non mi ha mai allontanato dalla realtà, né mi ha reso indifferente ai problemi della città. Da diversi anni svolgo attività di beneficenza, spesso in silenzio, altre volte pubblicamente quando sono le associazioni sociali stesse a chiedere il mio supporto. L’ho sempre fatto con discrezione, perché credo che la solidarietà vera non abbia bisogno di clamore”.

Mazzuca non usa mezzi termini per smentire una eventuale candidatura alla carica di primo cittadino di qui a un anno: “Per questo motivo trovo inopportuno speculare sul recente viaggio in Senegal: desidero ricordare che non è la prima struttura che realizziamo in Africa con l’associazione “La Terra di Piero”. Si tratta di un impegno umanitario che va avanti da tempo, con serietà e continuità, lontano da ogni logica di strumentalizzazione. Detto questo, mi sembra prematuro e fuori luogo parlare di candidature. Oggi Cosenza ha un Sindaco in carica, l’avvocato Franz Caruso, al quale va il rispetto dovuto all’istituzione che rappresenta. Il mio legame con questa città resta forte, autentico e quotidiano. Continuerò a fare la mia parte come cittadino e come imprenditore, senza letture distorte della realtà” conclude l’imprenditore orafo Sergio Mazzuca.