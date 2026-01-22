Danni da maltempo, primo sopralluogo di Occhiuto nel “ground zero” di Catanzaro Lido – VIDEO
Il presidente della Regione visita le aree più danneggiate con il dg della protezione civile Costarella. Oggi nuovo sopralluogo e poi l’annuncio delle misure messe in campo
CATANZARO Primo sopralluogo ieri sera del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nel quartiere Lido di Catanzaro, colpito violentemente dall’ultima ondata di maltempo. Lo rende noto lo stesso Occhiuto sui suoi canali social. Occhiuto si è recato nelle aree maggiormente danneggiate insieme al direttore generale della Protezione civile regionale, Domenico Costarella. Occhiuto oggi effettuerà un nuovo sopralluogo e, al termine della visita, terrà un punto stampa sul lungomare Pugliese, in zona Porto, durante il quale illustrerà le misure che la Giunta regionale adotterà per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry. (c.a.)
