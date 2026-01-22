Grave incidente sull’A2 a Tarsia, donna trasportata in elisoccorso in ospedale

l’impatto

COSENZA Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dell’uscita Tarsia – Spezzano Terme. Una donna alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato finendo contro il muro laterale della carreggiata.

L’impatto è stato molto violento, con seri danni alla parte anteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente. A causa delle gravi ferite e delle fratture riportate, la donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Cosenza tramite elisoccorso, dove le sue condizioni sono tuttora monitorate dai medici.

Il traffico sull’A2 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto coinvolto. Le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento.

