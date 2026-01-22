«Lo Stato intervenga nelle regioni colpite dal maltempo»

l’appello

«Continuo a ricevere messaggi che chiedono di parlare dei danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Adesso è il momento di rialzarsi, subito. Lo Stato deve intervenire con aiuti concreti: pensateci come soldi per un documentario o per un film, solo che sono soldi per salvare la vita delle persone, per le loro attività, per ricostruire! Questo è il nostro appello, speriamo che tutto vada come deve andare». Anche Rosario Fiorello nella puntata di oggi de ‘La Pennicanza’, il programma in onda alle 13,45 su Rai Radio2, ha lanciato un appello per la Sicilia, la Sardegna e la Calabria, regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo. Lo showman siciliano si è poi soffermato sui dati di ascolto della serata televisiva di ieri. «Debacle Rai, Vespa ha fatto solo il 7,1%. Mi spiace per Bruno, ma siamo coinvolti anche noi. Siamo comparsi all’inizio con un videomessaggio, infatti avevo detto ai miei parenti ‘all’inizio ci sono io’, tutti hanno visto il mio video e poi hanno cambiato canale. Sai quanti parenti ho? Esattamente il 7%!», ha detto Fiorello. In studio è arrivata la videochiamata di Laura Pausini. La cantante si è scatenata sulle note di ‘Sì o No’ e ha commentato il suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo: «Conti me l’aveva chiesto più volte in questi anni, ma non mi sono mai sentita pronta. Ho sempre avuto paura, ma nel frattempo ho condotto programmi in altri Paesi e mi sono un po’ preparata. Lui mi dà molta fiducia e mi fa sentire serena. Di solito sul palco sono molto agitata, ma tutti dicono che bisogna affrontare la paura, quindi… siamo sicuri di regalarvi cinque serate di spensieratezza!». Lo showman ha chiuso infine con una rettifica importante: «I simpaticissimi di Dagospia hanno scritto: ‘Ma Fiorello crede di essere a casa sua in Rai?’ Io rispondo: ‘Sì, sono a casa mia’. La Rai mi concede tutto questo? Sì! La Rai è ‘appecoronata’ a me? Sì! Scrivono ancora ‘cucina anche se è vietato dalle regole antincendio aziendali’… giornalisti cialtroni, non vedete che c’è il fornello a induzione? Loro sono vendicativi, ora arriverà il loro articolo negativo… brr, sentite come tremo!».