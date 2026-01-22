Meno attese e più servizi: i numeri del Gom di Reggio Calabria

i dati 2025

REGGIO CALABRIA Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha chiuso l’anno con “un significativo incremento delle prestazioni e con una conseguente riduzione delle liste d’attesa con un incremento complessivo di 94.754 prestazioni con un aumento del valore della produzione di 16 milioni e 514 mila euro, che si traduce in più prestazioni e servizi per i pazienti reggini”. Lo rende noto la direzione dell’Azienda ospedaliera. “Grazie all’impulso del commissario straordinario Tiziana Frittelli, giunto a dirigere l’Ospedale di Reggio Calabria lo scorso febbraio – è scritto in una nota – il Gom ha concentrato la sua azione, impiegando notevoli energie e risorse, per organizzare nuovi servizi, centralizzare la gestione dei ricoveri e degli interventi chirurgici, rinnovare alcuni reparti, efficientare le prestazioni ambulatoriali permettendo un notevole aumento delle stesse. Inoltre, ha proseguito sulla strada dell’ammodernamento tecnologico dotandosi di attrezzature all’avanguardia per prestazioni più efficaci e sicure. Al suo arrivo, il Commissario Frittelli ha puntato sulla valorizzazione delle eccellenze sanitarie presenti in Ospedale e, al contempo, sull’aumento del volume delle prestazioni per andare incontro al bisogno di salute sempre più impellente della popolazione”.

I dati

Tra il 2024 e il 2025 al Gom, riferisce l’Azienda, “si sono registrati 561 ricoveri ordinari in più nel 2025 (16.015 nel 2024 – 16.576 nel 2025); 528 sono, invece, i ricoveri in più in regime di Day Hospital (6.325 nel 2024 – 6.853 nel 2025). Tutto ciò ha comportato un aumento del valore della produzione di 16 milioni e 514 mila euro, che si traduce in più prestazioni e servizi per i pazienti reggini”.

Tra i traguardi raggiunti nel 2025, l’ Azienda segnala l’attivazione dell’Unità farmaci antiblastici; la realizzazione dell’area Poliambulatoriale, l’avvio di nuovi servizi (Tobia-Dama) e percorsi (come la pre-ospedalizzazione centralizzata che ha consentito di preparare per l’intervento circa 800 pazienti nel 2025); le nuove sale della Uoc Ostetricia e ginecologia; l’ampliamento del parco tecnologico; la migrazione al Cloud del Polo strategico nazionale e Certificazione sull’incremento del livello di Maturità digitale; la valorizzazione del personale (differenziali economici di professionalità e incarichi organizzativi e professionali); il monitoraggio delle attività dei reparti; il tasso di “ricoveri a rischio di inappropriatezza” più basso in Italia; la gestione virtuosa del bilancio; la formazione continua del personale. Frittelli, è scritto in una nota, 2ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti nel corso del 2025, ringraziando tutto il personale per gli sforzi profusi, la dedizione e la competenza con le quali ha lavorato ‘pancia a terra’ per far crescere in tutti i suoi aspetti l’Ospedale”. “Ciò nondimeno – ha concluso – questi successi non possono che essere il trampolino di lancio per le nuove sfide che si affacciano nel 2026, in cui il Gom si propone di essere sempre al servizio dei pazienti e sempre a garanzia del diritto alla salute di tutti”.

