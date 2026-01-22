Tajani: «Non c’è una questione Occhiuto, in FI tutti possono parlare»

la risposta

ROMA «Non c’è nessuna questione Occhiuto, il nostro è un partito aperto, ognuno può fare. Occhiuto è vicesegretario del partito, è parte della dirigenza del partito, quindi bene. Non capisco quale sia la questione. In un partito in cui tutti possono parlare e discutere non esistono questioni». Lo ha affermato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito, rispondendo ad una domanda sul governatore della Calabria e vicesegretario azzurro Roberto Occhiuto. Che ieri ha annunciato la volontà di non candidarsi al congresso degli azzurri ribadendo pieno sostegno all’attuale segretario (qui la notizia).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato