Alfonso Marcuzzo è il nuovo segretario della Flc Cgil Calabria

Ad affiancarlo ci sarà una segreteria regionale composta da Carmen Aiello, Ivan Caroleo, Grace D’Agata e Amelia Rovella

Pubblicato il: 23/01/2026 – 12:02
REGGIO CALABRIA L’assemblea della Flc Cgil Calabria ha eletto all’unanimità Alfonso Marcuzzo come nuovo segretario generale della categoria. Marcuzzo succede a Domenico Denaro, giunto alla scadenza del suo mandato, «del quale – riporta una nota del sindacato – ha voluto lodare la dedizione, la generosità e l’impegno che hanno garantito continuità e passione in un percorso sindacale di alto profilo». Per il nuovo segretario, «assumere questa guida rappresenta una grande responsabilità politica collettiva, da esercitare con rispetto e determinazione in un momento storico che definisce come una vera e propria fase di svolta». Ad affiancare Alfonso Marcuzzo sarà una segreteria regionale composta da: Carmen Aiello, Ivan Caroleo, Grace D’Agata e Amelia Rovella. Questa squadra avrà il compito di tradurre in scelte concrete la difesa dei diritti nei settori della scuola, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione in un contesto internazionale e nazionale in rapido e spesso preoccupante mutamento. Nel suo intervento programmatico, Marcuzzo ha sottolineato «come la difesa del lavoro oggi non possa essere disgiunta dalla difesa della pace, della democrazia e dei valori costituzionali. Ha espresso forte preoccupazione per le riforme che rischiano di svuotare dall’interno l’autonomia delle istituzioni e per una strategia politica che mette in discussione i diritti acquisiti. Sul piano sindacale, la linea della Flc Cgil Calabria rimarrà ferma sulla critica al rinnovo del contratto nazionale, non sottoscritto dalla categoria perché ritenuto privo di equità salariale e incapace di tutelare i lavoratori dall’inflazione reale».

