Ultimo aggiornamento alle 13:29
Alta velocità, Intercity e Regionali: si prevede un weekend complicato

Verso sud o verso nord cancellazioni e modifiche in vista

Pubblicato il: 23/01/2026 – 12:29
ROMA Cancellazioni, modifiche di orari, limitazioni di percorso. Giornate complicate in vista, quelle di domani sabato 24 gennaio e di domenica 25, per chi deve muoversi in treno, che si tratti di alta velocità, intercity o regionali. A causa dei lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze e di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Rho e Gallarate, sono infatti previste variazioni alla circolazione ferroviaria su diverse linee. Ecco quali. Partiamo da quelle interessate dagli interventi nel nodo di Firenze. I treni alta velocità subiscono cancellazioni, modifiche di orario e/o di fermate, anche con anticipi in partenza. Alcuni treni non fermano a Firenze Smn e fermano a Firenze Campo Marte o Firenze Rifredi. Previsto servizio navetta con bus da Firenze Campo Marte a Firenze Rifredi e viceversa in collegamento con alcuni treni Freccia. I treni Intercity delle linee Roma-Ventimiglia, Reggio di Calabria/Salerno-Roma, Terni-Milano, Milano-Napoli/Salerno, Trieste-Roma, Roma-Taranto e i treni Intercity Notte delle relazioni Bolzano-Roma, Roma-Trieste, Torino-Salerno/Reggio di Calabria, Roma-Siracusa/Palermo, Milano-Siracusa/Palermo subiscono limitazioni di percorso, modifiche di orario e/o di fermate, anche con anticipi in partenza. Per i treni Intercity della relazione Trieste-Roma è previsto un collegamento con bus sostitutivo fra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano. I treni del Regionale delle linee Firenze-Pisa-Livorno-Piombino/Grosseto, Firenze-Foligno, Firenze-Arezzo-Chiusi C.T.-Roma, Pisa-Roma, Firenze-Empoli-Siena, Firenze-Viareggio-La Spezia-Borgo Val Di Taro, Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, Arezzo/Montevarchi-Prato/Montecatini, Firenze -Borgo S.L. subiscono cancellazioni, limitazioni di percorso, modifiche di orario e/o di fermate, anche con anticipi in partenza. I bus sostitutivi dei treni Intercity effettuano le fermate nei piazzali antistanti le stazioni a eccezione di: Firenze Rovezzano (Parcheggio via Chimera dietro stazione) e Prato C.le (in arrivo: via Bruno Buozzi a 50; in partenza: Piazzale della Stazione di fronte al ristorante Pieroni). Poi, ci sono le variazioni alla circolazione dei treni regionali dovute ai avori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Rho e Gallarate, dalle ore 22.00 di sabato 24 gennaio fino alla fine del servizio di domenica 25 gennaio e dalle ore 22.00 di sabato 31 gennaio fino alla fine del servizio di domenica 1 febbraio 2026. I regionali Milano-Arona-Domodossola sono cancellati tra le stazioni di Rho e Gallarate; circolano tra Gallarate e Arona con nuova numerazione. I treni regionali Milano Porta Garibaldi-Domodossola sono cancellati tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Gallarate, circolano tra Gallarate e Arona/Domodossola. I treni RE5 Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Varese-Porto Ceresio sono cancellati; circolano nuovi treni tra Gallarate e Porto Ceresio ed effettuano tutte le fermate tra Gallarate e Varese. I treni R Milano-Gallarate-Luino sono cancellati; circolano nuovi treni tra Milano Porta Garibaldi e Luino via Sesto Calende-Laveno. I treni S5 Treviglio-Milano-Varese sono cancellati tra le stazioni di Rho e Gallarate; circolano tra Treviglio e Rho e, con nuova numerazione, tra Gallarate e Varese. I treni S50 Biasca/Bellinzona-Varese-Malpensa Aeroporto sono cancellati tra Varese e Malpensa Aeroporto T2; circolano tra Varese/Gallarate e Bellinzona/Biasca. A seguito dell’apertura di linea tra le stazioni di Gallarate e Malpensa Aeroporto, a partire dal 23 gennaio 2026, i viaggiatori in partenza da Gallarate e diretti a Milano (e viceversa), possono utilizzare i treni RE Milano-Malpensa Aeroporto-Gallarate. Per le tratte cancellate Trenord sta predisponendo un servizio di un servizio di autobus sostitutivi. E ancora, sempre nei giorni 24 e 25 gennaio, per lavori di manutenzione programmata, alcuni treni regionali delle linee Roma Termini-Fiumicino, Roma-Montalto-Grosseto-Pisa Centrale, Roma-Civitavecchia, Roma-Formia-Minturno-Napoli, Roma-Cassino, Roma-Velletri, Roma-Albano, Roma-Frascati, Roma-Nettuno subiscono cancellazioni e modifiche d’orario, con anticipi e posticipi fino a 8 minuti nelle stazioni di Roma Termini e Civitavecchia. Inoltre, il treno R 21078 della linea Napoli-Roma modifica anche l’orario di partenza a Campoleone (p. 15:02) e gli orari di arrivo e partenza a Pomezia (a. 15:10; p. 15:11). 

