Ultimo aggiornamento alle 19:06
la cessione

Bettella saluta il Catanzaro e passa al Pescara

Il difensore lascia il club giallorosso a titolo definitivo

Pubblicato il: 23/01/2026 – 19:00
Bettella saluta il Catanzaro e passa al Pescara

CATANZARO La notizia era nell’aria e ora è ufficiale. Il Catanzaro ha comunicato di aver definito la cessione a titolo definitivo del difensore Davide Bettella alla società Delfino Pescara 1936.
«Il Club giallorosso – riporta la nota della cessione – ringrazia il calciatore per l’impegno profuso nei mesi trascorsi a Catanzaro, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

