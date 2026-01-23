Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il fatto
Camion perde materiale legnoso sull’autostrada, disagi per i veicoli in transito
Incidente subito dopo lo svincolo di Rogliano
Pubblicato il: 23/01/2026 – 8:18
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Sul tratto autostradale A2 direzione nord, da Rogliano verso Cosenza, stamattina si è registrato un incidente stradale subito dopo lo svincolo di Rogliano: secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante ha perso sembra materiale legnoso e i detriti hanno invaso anche la carreggiata sud creando danni a molti veicoli in transito. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali