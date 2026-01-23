Skip to main content

il fatto

Camion perde materiale legnoso sull’autostrada, disagi per i veicoli in transito

Incidente subito dopo lo svincolo di Rogliano

COSENZA Sul tratto autostradale A2 direzione nord, da Rogliano verso Cosenza, stamattina si è registrato un incidente stradale subito dopo lo svincolo di Rogliano: secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante ha perso sembra materiale legnoso e i detriti hanno invaso anche la carreggiata sud creando danni a molti veicoli in transito. (redazione@corrierecal.it)

