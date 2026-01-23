Catanzaro–Sampdoria in chiaro su Dazn

la sfida del “Ceravolo”

CATANZARO Domenica 25 gennaio alle 17:15 lo Stadio Nicola Ceravolo ospiterà la sfida tra Catanzaro e Sampdoria, ultimo match della 21/a giornata di Serie BKT. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. Le due squadre si presentano a questo appuntamento con obiettivi di classifica differenti, ma entrambe con una grande voglia di riscatto: il Catanzaro per restare in piena corsa verso i playoff e la Sampdoria per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La formazione di Alberto Aquilani, attualmente settima a quota 31 punti, punta a invertire la rotta dopo la sconfitta esterna contro il Venezia. Dall’altra parte, la Sampdoria guidata da Angelo Gregucci, che occupa il 17° posto con 18 punti, arriva in Calabria dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Virtus Entella e cerca un successo esterno che darebbe una spinta decisiva al proprio percorso stagionale. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.

