Ciclone “Harry”, il Comune di Crotone chiede lo Stato di emergenza

CROTONE La giunta comunale di Crotone, su proposta del sindaco Salvatore Voce, ha approvato la delibera con la quale si avanza formale istanza al presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente della giunta Regionale della Calabria affinché venga dichiarato lo Stato di emergenza per il territorio del Comune di Crotone, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città nelle giornate del 18, 19, 20 e 21 gennaio 2026, causando danni al territorio comunale, creando situazioni emergenziali e di grave disagio alla popolazione nonché condizioni diffuse di pericolo per la pubblica e privata incolumità. La giunta ha inoltre deliberato di avanzare istanza al ministero dell’Agricoltura e al presidente della giunta regionale della Calabria, affinché venga dichiarato lo Stato di calamità naturale per i danni subiti in particolare dal comparto agricolo. Con lo stesso provvedimento è stato demandato alla Protezione civile comunale e ai Settori Tecnici dell’Ente il compito di intraprendere tutte le operazioni necessarie e urgenti per il pronto intervento e la messa in sicurezza dei luoghi interessati dagli eventi meteorologici.

