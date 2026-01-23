Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:03
l’allarme

«Gli episodi verificatisi nelle ultime ore a Vibo Valentia non possono essere sottovalutati»

L’intervento del segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri

Pubblicato il: 23/01/2026 – 23:03
VIBO VALENTIA «Gli episodi verificatisi nelle ultime ore a Vibo Valentia, dall’incendio nel cantiere della mensa della scuola Buccarelli al ritrovamento di una bottiglia incendiaria davanti a un’attività commerciale, destano forte preoccupazione e non possono essere sottovalutati».
Lo dichiara il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, esprimendo solidarietà alla comunità scolastica, agli studenti, al personale e agli operatori economici coinvolti.
 «Colpire una scuola, per di più in una giornata simbolicamente dedicata alla legalità, è un segnale grave che richiama tutti a una responsabilità collettiva. La legalità non è un tema astratto, ma una precondizione necessaria per lo sviluppo, il lavoro, la coesione sociale».  La CISL Magna Grecia lancia un appello a rafforzare la rete territoriale, mettendo in campo azioni condivise e concrete a tutela del bene pubblico e per la diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle regole, a partire dal coinvolgimento dei giovani e delle scuole.  «Serve un’alleanza stabile tra istituzioni, parti sociali e comunità. Un esempio positivo – prosegue Gualtieri – è rappresentato dall’esperienza avviata a Lamezia Terme, dove sindacati, associazioni, istituzioni, forze dell’ordine, mondo della Chiesa e scuole hanno costruito insieme una piattaforma comune, capace di tradursi in azioni concrete e continuative sul fronte della legalità e della prevenzione. È questa la strada da seguire anche a Vibo Valentia e nell’intero territorio della Magna Grecia: unirsi, superare frammentazioni e lavorare insieme per affermare con forza che intimidazioni e violenza non fermano il diritto allo sviluppo, alla sicurezza e alla dignità delle nostre comunità».

