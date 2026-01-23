Incendiarono l’auto di un amministratore pubblico, avvisi orali per due vibonesi

l’indagine

VIBO VALENTIA Il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha emesso due avvisi orali nei confronti di due persone resisi responsabili dell’incendio di un’autovettura. I fatti risalgono al mese di luglio 2025, quando in una delle frazioni marine, veniva incendiata un’autovettura, ai danni di un amministratore pubblico. Le indagini, condotte dall’Arma dei carabinieri, hanno consentito di identificare e successivamente deferire all’autorità giudiziaria i due presunti responsabili del fatto delittuoso. A fronte di questo grave episodio criminoso, su proposta dei carabinieri di Vibo Valentia e al termine dell’attività istruttoria da parte della Divisione anticrimine, il Questore ha emesso nei confronti dei due soggetti segnalati i provvedimenti dell’avviso orale. Si tratta di misura monitoria finalizzata a prevenire ulteriori turbative per la sicurezza pubblica per non incorrere in maggiori e più restrittivi provvedimenti.

