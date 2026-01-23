Residenze teatrali, spettacolo e comunità: continuano le attività di ConimieiOcchi in Calabria

il progetto

COSENZA Continuano nel nuovo anno le attività di ConimieiOcchi, collettivo di performers, musicisti, antropologhe, artisti, pedagoghi/e, videomaker e registe, che propone azioni creative multidisciplinari finalizzate alla trasformazione del rapporto con i luoghi e alle potenzialità espressive del territorio.

A partire dal 26 gennaio, la compagnia, che dal 6 gennaio è impegnata con il laboratorio Femminino Creativo presso gli spazi del GAG – Centro di Aggregazione Giovanile dell’UniCal, partirà con una nuova residenza, che si svolgerà a Soverato.

Ad ospitare “Quando cadono le foglie”, che durerà 15 giorni, il Teatro del Grillo, realtà situata in un ex frantoio dei primi del ‘900. La Compagnia Teatrale del Grillo, nata nel 1985, da 40anni si occupa di produzione di spettacoli e organizzazione di stagioni teatrali.

«Quando cadono le foglie e ciò che vogliamo indagare, è questo momento dove tutto sembra perduto, dove l’inverno prende il sopravvento sulla vitalità e si rimane in questo spazio di sospensione tra la malinconia e la nebbia. In questo spazio atemporale qualcosa accade ancora e ancora, in un moto perpetuo che appartiene al segreto delle stelle: l’amore incondizionato che si esprime attraverso la felicità suprema, la beatitudine» sono le parole di ConimieiOcchi, progetto del quale fanno parte Maria Grazia Bisurgi, Audrey Chesseboeuf, Francesco Votano, Sofia Battistini e Ricchezza Falcone.

La compagnia raccoglierà storie, immagini e testimonianze interagendo con le persone, nei luoghi vicino al Teatro del Grillo, «per scoprire con umiltà la caducità delle foglie e la forza vitale della rinascita».

Il teatro diventa così il luogo in cui dare vita a questa opera in divenire, attraverso improvvisazioni e azioni sceniche, momenti di scrittura individuale e collettiva, raccolta e composizione di suoni.

Alla fine della residenza è prevista una restituzione pubblica alla presenza di un tutor critico, un critico teatrale che affiancherà i e le partecipanti, per offrire supporto specialistico, stimolare la ricerca, fornire feedback professionali, fungendo da ponte tra creazione e pubblico.

Dopo Quando cadono le foglie, il collettivo artistico sarà impegnato con altre attività e spettacoli sul territorio calabrese. A febbraio partirà “Ridere di cuore”, a sostegno del benessere e della crescita di bambini e bambine e della loro comunità educante, attraverso attività artistiche e olistiche sul potere taumaturgico della risata e dell’apertura del cuore. Il progetto si svolgerà in collaborazione con l’Istituto comprensivo Spirito Santo di Cosenza, finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, e prevede laboratori e seminari sia per bambini e bambine che per insegnanti.

Il 7 marzo ConimieiOcchi riporterà sul palco “La donna che ride”: la pièce, attraverso la poetica del clown teatrale, racconta il gioco vivo del corpo femminile nella sua natura ciclica. Sulla scena Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chesseboeuf, con la facilitazione del processo creativo di Francesco Votano, e le luci e i suoni di Sofia Battistini. Ad ospitare lo spettacolo, il Tip Teatro, lo spazio culturale nel centro storico di Lamezia Terme, gestito da Scenari Visibili.

Narrazione e musica saranno tra gli elementi principali di “Return, museo delle storie perdute”, dedicato al recupero di storie e suoni nel centro storico di Rende, che partirà a fine marzo. Il progetto è finalizzato a creare uno spazio di incontro generazionale con la comunità locale, attraverso il recupero di storie antiche di luoghi e persone, riscoprendo il passato per costruire un ponte verso il futuro.

Inoltre, in aprile, ConimieiOcchi terrà il laboratorio “Emozioni e passioni” di Merry Conway a Tuscania, presso il centro culturale Casa Nave di Gloria Desideri.

