Ultimo aggiornamento alle 19:06
Salvini chiede un miliardo per i danni da maltempo nel Sud

Fondi urgenti per Calabria, Sardegna e Sicilia

Pubblicato il: 23/01/2026 – 17:34
ROMA Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha chiesto «un miliardo di stanziamento urgente per le regioni colpite dal maltempo con particolare riferimento a Calabria, Sardegna e Sicilia». Il vicepremier e ministro, aprendo in videocollegamento la tre giorni di lavoro in Abruzzo, ha anche ribadito di «seguire con grande attenzione le ricadute su infrastrutture e trasporti e appena possibile sarà sui posti maggiormente danneggiati». 

