Ciclone Harry, il sindaco di Melito Porto Salvo: «Il paese non si arrende, ma ha bisogno di risposte concrete»
Tito Nastasi chiede misure straordinarie e urgenti: «La nostra non è richiesta di assistenzialismo, ma un atto di responsabilità istituzionale»
«Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato segni profondi lungo la fascia costiera di Melito di Porto Salvo, mettendo in ginocchio attività economiche, imprese balneari e famiglie che vivono e lavorano sul mare. Le mareggiate hanno eroso le spiagge, danneggiato le strutture e compromesso, in alcuni casi, la possibilità stessa di avviare regolarmente la stagione turistica». Lo afferma il primo cittadino di Melito di Porto Salvo Tito Nastasi. «Come Sindaco, e a nome dell’intera comunità, sento il dovere di esprimere piena vicinanza agli operatori economici e commerciali colpiti, a chi in queste ore sta facendo i conti con danni materiali, incertezze e preoccupazioni per il futuro. Melito è un paese che non si arrende, ma oggi ha bisogno di risposte concrete e tempestive».
Chieste misure straordinarie e urgenti
«Per questo motivo, il Comune di Melito di Porto Salvo chiede con forza agli Enti sovraordinati – Regione e Governo nazionale – l’adozione di misure straordinarie e urgenti, indispensabili per consentire la ripartenza dell’economia locale e la tutela del tessuto produttivo costiero». In particolare il sindaco chiede la «deroga o proroga delle concessioni demaniali marittime, per permettere alle attività colpite di ripartire e recuperare una stagione compromessa; Introduzione di un credito d’imposta per le spese sostenute e da sostenere per il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate; Ristori economici per le imprese che hanno subito la mancata apertura o una significativa perdita di stagione; Proroga o sospensione dei canoni demaniali marittimi, quale misura di immediato sollievo finanziario; Contributi ai Comuni per il ripascimento delle spiagge e la ricostruzione delle strutture leggere danneggiate o distrutte; Autorizzazione al ripascimento degli arenili mediante prelievo di sabbie dal porto di Saline, quale soluzione rapida ed efficace per il recupero della fascia costiera; Possibilità di rilocalizzazione delle attività maggiormente esposte al rischio mareggiate, su lotti disponibili, anche in deroga agli attuali Piani Spiaggia, per garantire sicurezza e continuità economica.
«Siamo pronti a fare la nostra parte»
«La nostra richiesta – precisa Nastasi – non è assistenzialismo, ma un atto di responsabilità istituzionale verso territori fragili, sempre più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici. Difendere le attività costiere significa difendere lavoro, identità e futuro. Melito di Porto Salvo è pronta a fare la propria parte, ma oggi serve una risposta corale, concreta e immediata. Solo così potremo rialzarci, insieme, e rimettere in cammino il nostro paese. Infine, non solo per Melito di Porto Salvo, ma per l’intera fascia costiera ionica, area dalle immense potenzialità turistiche, è necessario programmare ed attuare nel breve periodo un grande piano di protezione del litorale mediante barriere soffolte e frangiflutti che consentano anche il naturale ripascimento delle spiagge».
