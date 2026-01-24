Crotone, seconda vittoria consecutiva: 2-0 al Potenza grazie a Maggio e Di Pasquale

il successo allo scida

CROTONE Il Crotone centra il secondo successo di fila e rialza la testa dopo il derby vinto contro il Cosenza. Allo Stadio Ezio Scida, i rossoblù hanno superato il Potenza per 2-0 grazie alle reti di Maggio e Di Pasquale, consolidando fiducia e morale in vista dei prossimi impegni. Da segnalare la protesta, annunciata, della Curva Sud, che ha disertato il settore in contestazione contro la proprietà.

La partita si è aperta con un ritmo elevato ma poche occasioni da gol. Nei primi minuti è stato il Potenza a far girare il pallone con più sicurezza, ma la prima vera azione pericolosa è arrivata al 7′, quando il Crotone ha preso il controllo della manovra. Al 10′ Sandri ha tentato la conclusione da fuori area, alta sopra la traversa, mentre al 11′ Maisto ha sfiorato il vantaggio con un tiro a giro di poco fuori. Il Potenza ha risposto al 14′ con D’Auria, palla sull’esterno della rete, e al 29′ lo stesso D’Auria ha colpito il palo con un contropiede fulmineo.

Il Crotone ha trovato il gol al 42′: Maggio ha sfruttato una ripartenza e con un mancino preciso ha battuto Cucchietti, portando i padroni di casa avanti prima della pausa. La rete è stata confermata nonostante il check del Var, e Maggio è stato ammonito per una scaramuccia con alcuni giocatori ospiti.

Nella ripresa, il Crotone ha amministrato il vantaggio, pur rischiando in alcune situazioni, e ha trovato il raddoppio al 52′ con Di Pasquale, bravo a girare al volo un cross perfetto. Il Potenza ha tentato di reagire con cambi offensivi, inserendo Anatriello e Schimmenti, senza però riuscire a impensierire seriamente Merelli.

Nell’ultima parte della gara spazio anche per i cambi: Stronati, Andreoni ed Energe sono entrati per Gallo, Novella e Maggio, mentre il Potenza ha sostituito D’Auria, Murano e Felippe. Il match si è chiuso con il Crotone padrone del campo. Con questo 2-0, i rossoblù consolidano un periodo positivo, mettendo insieme due vittorie consecutive e dimostrando solidità in fase offensiva e attenzione in difesa. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino



CROTONE: Merelli; Novella (31’st Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (37’st Stronati), Vinicius, Sandri (28’st Calvano); Piovanello, Gomez, Maggio. (31’st Energe). A disp.: Sala, Martino, Leo, Guerra, Bruno, Perlingieri. All.: Longo

POTENZA: Cucchietti; Adjapong (1’st Riggio), Bachini, Camigliano, Rocchetti; De Marco (15’st Schimmenti), Felippe (42’st Castorani), Siatounis; Maisto, Murano (15’st Anatriello), D’Auria (26’st Ghisolfi). A disp. : Franchi, Guiotto, Loiacono, Ragone, Erradi, Gabriele, Balzano. All.: De Giorgio

ARBITRO: Gemelli di Messina

MARCATORI: 42’pt Maggio (C), 7’st Di Pasquale (C)

NOTE: ammoniti Rocchetti (P), Maggio (C), Gallo (C).

