Ultimo aggiornamento alle 18:14
L’evento

Nasce Mediterranea Village, l’esperienza educativa della Dieta Mediterranea – VIDEO

La prima edizione si terrà dal 24 al 28 aprile 2026 all’Ente Fiera “G. Colosimo” di Catanzaro

Pubblicato il: 24/01/2026 – 16:27
CATANZARO Educare, valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita sano, divertendosi. Con questo obiettivo nasce Mediterranea Village, il nuovo format culturale ed esperienziale dedicato alla Dieta Mediterranea, pensato per trasformare un concetto teorico in un’esperienza concreta, coinvolgente e memorabile.
Non è una fiera né un semplice evento gastronomico. Mediterranea Village è un villaggio interattivo in cui il cibo diventa strumento educativo e il pubblico protagonista attivo di un percorso di consapevolezza, apprendimento e divertimento. La prima edizione si terrà dal 24 al 28 aprile 2026 all’Ente Fiera “G. Colosimo” di Catanzaro. La mission è chiara: educare divertendo, nutrire la consapevolezza e valorizzare il territorio.

Si tratta di un’iniziativa pensata per tutti, per imparare fin da subito abitudini alimentari sane, per condividere momenti di educazione, gioco e benessere, per promuovere prevenzione e salute duratura ed infine per approfondire conoscenze su alimentazione, territorio e sostenibilità.
Ideato e prodotto da Planet Multimedia, realtà italiana specializzata in format educativi ed esperienziali, il Mediterranea Village conta sulla partecipazione di figure di spicco e professionisti riconosciuti nei rispettivi campi. Tra gli altri: Alessandro Greco, noto conduttore radio-televisivo; lo chef Alessandro Circiello, opinion leader nel mondo della sana alimentazione e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio (FIC Lazio); lo chef Antonio Franzè, ambasciatore dei Sapori Calabresi.

Il servizio:

